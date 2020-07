Bolo: “Ha sido la peor segunda parte desde que retomamos la Liga”

Bolo, durante el partido ante el Fuenlabrada en El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo resumía la derrota de la Deportiva ante el Fuenlabrada asegurando que “la segunda parte ha sido la peor desde que hemos retomado la Liga. En la primera hemos sido un buen equipo y creamos muchas ocasiones para ponernos por delante. La diferencia ha sido que ellos han salido mejor en la segunda y han aprovechado sus oportunidades. Hemos entrado mal en la segunda parte y cuando pasa eso, el rival se viene arriba. Hemos estado impotentes”.

El técnico blanquiazul insistió en que el problema del equipo no es físico, sino de dudas puntuales: “No creo que esa haya sido la clave. Dijimos desde el primer momento que después del confinamiento teníamos que volver fuertes para conseguir resultados lo antes posible y estar en una situación cómoda. No veo al equipo sin frescura, ellos entraron mejor en la segunda parte y a nosotros nos entran las dudas y no llegamos, pero es más por indecisión que por el tema físico”.

Respecto a los cambios, Bolo recordó que “somos un equipo y sabíamos que íbamos a tener que echar mano de todos, porque con tantos partidos seguidos no íbamos a poder aguantar. Noguera ha hecho un buen partido, Manu no pudo hacer nada en los dos primeros goles y el tercero es una acción aislada. Somos un equipo y no vamos a echar mierda sobre un jugador por una jugada puntual. Nos podríamos enfadar si no lo dieran todo en el campo, pero todos podemos fallar en acciones técnicas.

Por último, el entrenador de la Deportiva no cree que su equipo haya acusado la presión por poder alcanzar el playoff: “Tenemos las cosas claras y hasta conseguir nuestro objetivo no vamos a hablar de otras cosas. Es bueno que nuestra afición, Ponferrada y el Bierzo entero se ilusionen con vivir un playoff de ascenso a Primera, pero para conseguir eso hay que hacer las cosas muy bien y nosotros hay días que las hacemos bien y otras no tan bien. Al final estamos donde estamos por méritos propios. Ojalá podamos optar a jugarlo, pero para eso primero debemos alcanzar nuestro objetivo y no pensar en otras cosas. Hoy era un día importante para hacerlo y habrá que esperar al fin de semana para ver si somos capaces de conseguirlo”.