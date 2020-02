Bolo: “Ha sido nuestro peor partido en El Toralín”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo se mostró contrariado por el empate de la Deportiva ante el Extremadura, llegando a decir que “para mí es uno de los peores, si no el peor de la temporada en El Toralín, pero sólo podemos levantar la cabeza y seguir trabajando. Hoy todos teníamos ganas de ganar pero no nos ha salido como queríamos. Es un punto más, aunque no es lo que teníamos pensado, porque queríamos ganar para acercarnos más a nuestro objetivo”.





El técnico blanquiazul aseguró que “no he visto al mismo equipo en la primera parte que en las últimas semanas. No sé si por culpa nuestra o del rival. En la segunda hemos metido una marcha más, pero no nos ha salido como queríamos. Nos acercamos más, con alguna ocasión muy clara, pero no pudimos finalizar. Un partido incómodo, en definitiva”.

En cualquier caso, Bolo también buscó el lado positivo del empate: “Si algo podemos sacar es que no hemos encajado, pero no hemos tenido ni las oportunidades ni el juego de otras veces. Esto es muy largo, sabemos cuál es nuestro destino y vamos a pelear a muerte por conseguirlo”.