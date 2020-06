Bolo: “Ha sido un palo muy duro”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Riazor / EBD

Jon Pérez Bolo se fue de Riazor decepcionado con una derrota que se consumó en el descuento cuando la Ponferradina acariciaba tres puntos de oro: “El equipo estaba defendiendo muy bien las acometidas del Deportivo, pero un balón parado acabó en la jugada desgraciada del gol en propia meta y ha sido un palo muy duro, porque el rival ya se estaba poniendo nervioso. Con el 1-1 hemos vuelto a ir para arriba y tuvimos una ocasión muy clara, pero en la última jugada defendimos mal y no perdonaron”.

Bolo reconoció que “es un palo muy duro, pero me voy orgulloso del partido de mis jugadores, no les puedo poner ningún pero. Nos vamos jodidos por el resultado, pero este es el camino para llegar hasta donde estamos. Nos vamos sin puntos por dos acciones aisladas y no me puedo quedar sólo con esas acciones, sino con el trabajo durante todo el partido, y no merecíamos que este partido acabara así”.

El técnico aseguró que “físicamente el equipo está como un toro y salga quien salga lo da todo en el campo. Hoy nos vamos jodidos y no podremos dormir bien, pero esto es el fútbol y ahora tenemos que levantarnos como hecho siempre en los momentos difíciles. Estamos en una buena situación, venimos de perder un buen partido y es normal que estemos tristes, pero seguro que mañana vendrán a entrenar con la misma alegría de siempre para preparar el siguiente partido”.