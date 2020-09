Bolo: “Ha sido un partido muy completo”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue más que satisfecho tras la victoria ante el Rayo, no sólo por los tres puntos, sino por el partido que completó la Deportiva ante uno de los favoritos a pelear por el ascenso: “Ha sido un partido muy completo. Durante muchos minutos hemos superado a un grandísimo equipo como el Rayo y el primer gol nos ha dado alas. Lo habíamos hablado durante la semana, que si había una falta había que aprovecharla. Luego hemos seguido jugando muy bien en todas las líneas y, aunque la segunda parte ha sido menos vistosa, hemos esperado nuestra oportunidad, las hemos tenido, pero nos faltó el acierto del primer tiempo. No sólo estoy contento con los goles, sino por cómo ha maniatado al Rayo y no le ha dejado hacer su juego”.

El técnico blanquiazul insistió en que “estas semanas hemos hablado que estos partidos son como una pretemporada con puntos, porque la pretemporada ha sido atípica, con muchos fichajes, algunos que han llegado tarde, y pocos partidos. Creo que vamos mejorando y tenemos que seguir haciéndolo y acoplando a los nuevos. Estamos en el buen camino, pero hoy disfrutamos y mañana empezamos a preparar el próximo partido, porque queda mucho camino por recorrer”.

Bolo destacó que “marcar goles es tan importante como defenderlos, y el equipo ataca y defiende junto, que es lo que yo quiero. También quiero que se sumen muchos a la faceta goleadora y no sea sólo responsabilidad de Yuri. Hoy a marcado Pablo, que ya sabemos lo que es y tengo una confianza ciega en que este año va a hacer muchos goles. Kaxe ha hecho un partido espectacular y Dani nos va a dar cosas que no teníamos. El que quiera jugar va a tener que pelear y correr como un jabato”.