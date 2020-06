Bolo: “Ha sido un partido muy incómodo”

Jon Pérez Bolo, durante el partido ante el Racing en El Toralín / QUINITO

El técnico de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, analizaba el empate ante el Racing asegurando que “han sido superiores a nosotros en los primeros 30 minutos, hemos empezado a jugar el partido cuando empatamos. No entramos bien y ha sido un partido muy incómodo, no íbamos juntos y así es muy difícil, y más cuando el contrario hace bien las cosas, como ha sido el caso”.

Bolo confesó que “no ha sido el partido que teníamos pensado. Queríamos los tres puntos y seguir siendo un equipo fuerte en El Toralín, pero no hemos entrado tranquilos y hemos cometido muchos errores. A medida que pasaban los minutos el Racing iba creciendo hasta que hemos tenido la suerte de empatar y luego se ha equilibrado un poco más. En la segunda parte estuvimos algo mejor, pero no como pensábamos. Es un punto más, pero queríamos los tres para llegar a los 50 puntos”.

El entrenador blanquiazul recordó que “dentro de tres días tenemos otro partido importante y tenemos que recuperar el físico, porque hoy se ha notado falta de frescura en algunos jugadores que han disputado muchos minutos. Intentamos que no haya desgaste, sabemos que la plantilla es muy pareja y juegue quien juegue la identidad es la misma. Contra el Deportivo vamos a necesitar estar frescos de piernas”.

Por último, Bolo insistió en que “nuestro objetivo es llegar de la mejor forma posible al siguiente partido y hacerlo bien ante un rival que viene de sacar un resultado positivo contra un grandísimo equipo y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Cuando las matemáticas digan que el año que viene la Ponferradina está en Segunda División, cambiaremos nuestro objetivo. Ojalá podamos hacerlo. Yo estoy contento y me ilusiono, pero desde que llegué aquí he repetido que este equipo tiene que ser intenso y humilde, y eso no lo vamos a perder nunca”.