Bolo: “Ha sido una pena recibir el segundo gol tan rápido”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa del RCDE Stadium / EBD

Jon Pérez Bolo estaba “satisfecho” con el trabajo de su equipo a pesar de la derrota ante el Espanyol, “pero no contento. Contento no me puedo ir porque no puntúo, aunque lo hayamos hecho bien, pero sí satisfecho porque el equipo ha querido, ha llegado al área y ha tenido ocasiones”.

El técnico blanquiazul consideró que “ha sido una pena recibir el segundo gol tan rápido después del descanso. En la primera parte tuvimos mucho respeto al Espanyol hasta el gol, y a raíz de ese momento nos soltamos y tuvimos buenos minutos. Luego se complicó mucho con el 2-0, pero aún así el equipo ha buscado el gol que nos metiera en el partido”.

Con lo que no se fue contento Bolo fue con la actitud del equipo arbitral y así lo hizo saber en la sala de prensa del RCDE Stadium: “El respeto que nosotros le tuvimos al Espanyol es el que pedimos a la gente que dirige el partido hacia nosotros. No puede ser que nos hayan estado amenazando desde el primer minuto, que no nos dejaban ni toser. Si hablo a un árbitro como él habló a mis jugadores, seguro que me caen unos cuantos partidos”.

Por último, el entrenador deportivista mantuvo su discurso positivo a pesar de las adversidades y recordó que “hemos hecho dos buenos partidos ante dos equipos muy buenos y es la línea que tenemos que seguir, cometiendo el mínimo de errores posibles y mirando hacia delante, aunque estemos tristes por no haber sumado en estos dos partidos”.