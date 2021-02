Bolo: “Hasta que la clasificación diga que seguimos en Segunda no cambiaré el discurso”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / EBD

Jon Pérez Bolo se fue muy contento con el partido de su equipo y los tres puntos sumados ante el Alcorcón, pero a pesar de los 37 que ya figuran en el casillero berciano advierte: “No me va a mover nadie de mi idea. Cuando la clasificación diga que el año que viene seguimos en Segunda podremos cambiar el discurso, pero hasta ese día queda mucho por hacer y la Liga está muy igualada. No es que no seamos ambiciosos, es que somos realistas”.

El técnico vasco afirmó que “hemos hecho un buen trabajo, durante la semana hablamos de que iba a ser un partido complicado y teníamos que esperar nuestro momento, y hemos sabido hacerlo para ponernos por delante. Al final de la primera parte quizá dimos un paso atrás y nos metieron un poco en nuestra área, pero lo hablamos en el descanso y en la segunda entramos muy bien”.

Bolo se fue a casa “contento porque el equipo no se ha confiado y ha dado el 200 por cien en cada acción, que era lo más importante en este partido. Tenemos que seguir así porque la regularidad nos hará conseguir los objetivos que nos marquemos, y en El Toralín tenemos que intentar que no se escape ningún punto”.

Doblete de Yuri

El entrenador deportivista también hizo referencia a los dos goles de Yuri: “Yo no estaba nervioso porque no viera puerta. Ojalá pudiera marcar en todos los partidos, pero desde el primer día lo que le pido a Yuri es trabajo, que ayude al equipo y que sea un gran capitán para tirar de sus compañeros cuando estén en una situación complicada, y eso no lo ha dejado de hacer nunca. Me alegraré mucho cada vez que marque, pero no me voy a poner nervioso cuando no tenga suerte”.

Por último, Bolo también habló sobre la capacidad del equipo para sobreponerse a las bajas (hasta ocho acumulaba este lunes): “Estamos en una situación complicada por las lesiones, pero tenemos una plantilla amplia y esta victoria corrobora lo que digo siempre: que tenemos una muy buena plantilla, con jugadores muy implicados que trabajan como animales aunque no tengan los minutos que merecen. Juegue quien juegue, el equipo no lo nota y yo me alegro de que me compliquen el trabajo”.