Bolo: “Hemos perdido dos puntos”

El técnico blanquiazul se fue contento con el partido realizado por los suyos, aunque lamentó no haber conseguido la victoria

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, lamentó tras el partido la oportunidad perdida por su equipo para abrir brecha con el descenso tras el postrero empate del Albacete en el Carlos Belmonte: “No considero que haya sido un error. El equipo estuvo bien durante todo el partido, pero sabíamos lo que podía pasar en un balón largo. Es una pena, hemos perdido dos puntos después de hacer un buen trabajo ante un rival que nos complicaba el juego. Nos hemos puesto por delante y hemos estado más tiempo en campo contrario con sensación de peligro, pero en un balón dividido en la última jugada nos hacen el gol del empate”.





Bolo aseguró que “dos o tres minutos antes del gol teníamos que haber aprovechado las contras que tuvimos, pero hemos decidido muy mal en esas jugadas, nos chocábamos, les dábamos el balón a ellos… No hemos estado nada bien”. Respecto a la última ocasión del Albacete, el técnico consideró que “ya habría sido increíble no habernos llevado al menos un punto”.

Por último, el entrenador blanquiazul afirmó que el punto sumado en Albacete “me permite pensar en el próximo partido contra el Extremadura, que es lo que hacemos durante toda la temporada. Me voy contento con el equipo, lo hemos hecho muy bien y no hay que quedarse sólo con el resultado, sino con el trabajo realizado durante el partido. Tomaremos nota de los errores para no volver a cometerlos”.