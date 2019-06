Bolo: “Hemos silenciado el Rico Pérez y eso es muy complicado”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo salió del Rico Pérez feliz por el resultado obtenido, que pone a la Deportiva en el camino hacia Segunda División a falta del partido de vuelta en El Toralín, aunque no da la eliminatoria por cerrada: “Nos vamos con un grandísimo resultado pero tenemos que tener los pies en el suelo y no dar nada por hecho, Tendremos que pelear en El Toralín para lograr el ascenso. Antes de los partidos piensas lo que puede pasar y muchas de las situaciones que se han dado hoy las habíamos pensado y eso nos ha llevado a conseguir ese resultado”.

Bolo aseguró que el gol final del Hércules no varía su análisis del partido: “El gol del Hércules no me deja mal sabor de boca, estoy contento. Siempre he dicho que enfrente hay un rival que hace las cosas bien y con tres puntas en el campo y sacando centros han conseguido hacer ese gol. Ha sido una pena porque quedaban diez segundos, pero no me puedo ir triste con el partidazo que ha hecho mi equipo, independientemente del resultado. Hemos sido capaces de silenciar el Rico Pérez y eso es muy complicado”.

De cara a la vuelta del próximo sábado, el técnico blanquiazul quiere ver la misma versión de su equipo para rematar la eliminatoria en El Toralín: “Quiero que en El Toralín hagamos un partido como hoy, con personalidad y yendo a por el equipo rival. No sé mucho de matemáticas, pero creo que hemos dado un paso importante, aunque no definitivo. Tenemos enfrente un gran rival que puede hacer un gran partido como el que hemos hecho nosotros aquí. Hay que preparar la vuelta como si fuera una final, y esa final hay que ganarla, igual que hemos hecho hoy aquí”.