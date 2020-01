Bolo: “Hoy no hemos sido la Deportiva”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó la derrota de la Deportiva ante el Málaga asegurando que “nos hemos ganado empezar así, no se puede entrar a un campo como hemos entrado. Teníamos que salir fuertes, como en todos los partidos. El Málaga no está en buena situación y en la primera parte sólo se ha visto un equipo que quería ganar. En la segunda parte hemos aparecido un poco. Para mí es el peor partido de la temporada, con falta de ambición, y el primer culpable soy yo. Pero de esto se aprende y seguro que no me va a volver a pasar en el futuro. Hoy no hemos sido la Deportiva“.





Bolo reiteró que “faltó ambición, intensidad, buscar la portería contraria… todas las virtudes de este equipo. Y repito, el primer y principal culpable soy yo. Siempre podemos hacer más y nunca me voy a conformar. Intentamos abstraernos de todas las situaciones que no nos competen y ser siempre el equipo que estamos siendo toda la temporada sin fijarnos en el rival, pero hoy nos ha faltado muchísima ambición y entrar en el partido como entramos siempre”.

El técnico afirmó que “asumo las culpas porque no he sido capaz de tener a mi equipo en tensión desde el minuto uno. Teníamos que haber ido a por ellos desde el principio, no dejarles y que se pusieran nerviosos, pero he sido incapaz de que mi equipo hiciera eso en el campo”.