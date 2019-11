Bolo: “Isi es cien por cien jugador de la Deportiva y el domingo estará en el once”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El interés del Rayo Vallecano por Isi sigue protagonizando el día a día de la Ponferradina a dos días para recibir al Girona en la decimosexta jornada de Liga y este viernes ha sido el entrenador blanquiazul, Jon Pérez Bolo, el que habló sobre el tema en la sala de prensa de El Toralín para recalcar que “Isi es cien por cien jugador de la Deportiva y, si no pasa nada, el domingo estará en el once. Tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe dónde está y lo que quiere”.





El técnico aseguró que “hasta donde yo sé, el martes el Rayo habló con la Ponferradina y no ha habido nada más. Tanto ellos como nosotros lo tenemos claro, pero no sabemos lo que pasará en el futuro. Son cosas del fútbol y es normal que se fijen en él. Si se fijan en nuestros jugadores es porque lo están haciendo bien, pero el que quiera llevarse a alguno tendrá que convencer al futbolista y pagar la cláusula”. Para zanjar el tema, al menos de momento, Bolo dijo que “he hablado con Isi esta semana, igual que con todos, y le he visto como siempre, disfrutando y trabajando. No creo que le influya lo que ha pasado, son cosas que nos hacen crecer a todos”.

En cuanto al partido ante el Girona, el entrenador deportivista no cree que el equipo catalán vaya a acusar la ausencia de su máximo goleador y pichichi de Segunda, Stuani: “Es un jugador muy importante y todos sabemos de su facilidad para hacer goles, pero el Girona tiene plantilla para suplirle y el que salga se querrá mostrar ante el nuevo entrenador”. Bolo considera que los rojiblancos “llegan en un buen momento después de ganar dos partidos seguidos y querrán la tercera victoria, pero también saben que vienen a un campo muy complicado y tendrán que hacer las cosas muy bien si quieren ganarnos. Será un partido bonito para disfrutar”.

La Deportiva tiene a toda la plantilla disponible, salvo Yac, que está con su selección para disputar dos partidos clasificatorios de la Copa África de Naciones. Su lugar en el centro de la zaga lo ocupará Trigueros, que para Bolo “sigue siendo indiscutible, pero por circunstancias de su lesión ha tenido su oportunidad otro compañero y la ha aprovechado. Hay pocos centrales de la calidad de Trigueros en la categoría, pero era el momento de Yac”.