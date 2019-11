Bolo: “La expulsión de Isi ha sido determinante”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo analizó la derrota de la Deportiva ante el Huesca lamentando que “hemos tenido 20 o 25 minutos muy buenos, con ocasiones para empatar, pero el VAR ha dicho que no valía el gol. Igual me tienen que explicar esa jugada, porque me dicen que es por un brazo, pero con el brazo no se puede marcar y no cuenta para el fuera de juego”.





El técnico blanquiazul aseguró que “el gol anulado no nos afectó, porque enseguida tuvimos otra ocasión muy clara. La jugada determinante del partido es la expulsión de Isi, porque te quedas con uno menos en un minuto en el que el cansancio ya empieza a afectar. Si encima te meten el segundo, ya se acaba el partido”.

En cualquier caso, Bolo aclaró que “no tengo ningún reproche para Isi, nunca voy a reprochar a un jugador por ser intenso. Otra cosa es que se la sacaran por protestar o por una agresión. Sabíamos el riesgo que corríamos con Isi con tarjeta y estábamos hablando de la posibilidad de cambiarlo, pero justo diez segundos después llegó esa jugada”.

En el lado positivo, el entrenador deportivista señaló que “sabíamos que veníamos a un escenario complicado y el Huesca nos ha dominado con balón en la primer parte, pero luego les hemos hecho equivocarse gracias a nuestra presión, aunque no lo hemos sabido aprovechar. Nos faltó finalizar esas jugadas para empatar, pero hasta la expulsión la Ponferradina estaba siendo mejor que el Huesca”.