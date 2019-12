Bolo: “La Ponferradina se va de vacío sin merecerlo”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Molinón / EBD

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, lamentó la oportunidad perdida en Gijón en un partido en el que, a su juicio, los blanquiazules merecieron más: “El día del Huesca fue parecido y hoy nos ha vuelto a pasar lo mismo. La primera parte ha sido muy igualada, con una ocasión clara de Yuri que no hemos podido definir. En la segunda estábamos dominando y llegando con mucho peligro, pero cuando peor lo estaba pasando el Sporting nos han sacado una contra y una genialidad que nos marcan un golazo y sólo queda felicitarles por ese gol, que les da la victoria, pero la Ponferradina se va de vacío sin merecerlo”.





Después de cinco partidos sin ganar, Bolo insistió en que “las rachas no me gustan, ni las positivas ni las negativas. El vestuario está un poco triste, como tenemos que estar todos, porque el equipo hace muchas cosas bien para ganar y no lo consigue. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando de la misma forma. Independientemente de los resultados tenemos que seguir con la misma ambición, la misma valentía y siendo humildes. Hoy lo hemos hecho bastante bien pero el fútbol no nos ha dado lo que merecíamos”.

El técnico analizó el cambio táctico que le llevó a alinear a tres jugadores en el centro del campo: “Buscábamos igualar su superioridad por dentro y tener el balón. En la segunda parte lo hemos hecho y los tres aparecían mucho y eso nos permitía tener superioridad por fuera y sacar centros. En la primera parte nos costó más”.