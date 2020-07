Bolo: “Llevamos con un problema bastantes partidos”

Jon Pérez Bolo / SDP

Jon Pérez Bolo reconoció tras la derrota ante el Numancia que “llevamos con un problema bastantes partidos. Cuando no consigues marcar y te marcan en los minutos finales, está claro que tenemos un problema. Trabajamos para solucionarlo, no sé si es psicológico, pero en los últimos minutos siempre encajamos gol. Hemos dejado pasar muchísimas oportunidades y ahora, sí o sí, el viernes tenemos que ganar al Almería“.

El técnico blanquiazul insistió en el aspecto mental al recordar que “hemos tenido ocasiones para ponernos por delante y en la segunda parte, aunque fue mucho más igualada que la primera, al final nos entra un poco el miedo y cuando te marcan en ese minuto es difícil reaccionar. Está claro que no somos un equipo fuerte mentalmente. Tenemos una final el viernes para ganar y despertar de esta pesadilla, pero si pensamos en lo que pasó en otros partidos llegará un momento en que no podamos competir. Tenemos que mejorar los finales de partido, que es donde el equipo está fallando”.

Bolo lamentó que “los nervios que nos atenazan llegan al final de los partidos. En la primera parte se ha visto una Ponferradina que ha ido a buscar la portería contraria, ha tenido ocasiones clarísimas y su portero les ha salvado, y la ocasión más clara de la segunda fue nuestra y la saca un defensa en la raya. El problema es que no hacemos gol, y eso en esta categoría hace las cosas muy difíciles”.

Por último, Bolo se dirigió a la afición deportivista: “A la gente sólo puedo darle las gracias por el apoyo que recibimos cada día y el que esté enfadado es normal. Lo único que puedo decirles es que el equipo lo va a dar todo para salir de esta situación, pero es lógico que estén enfadados. Tengo las espaldas muy grandes y todas las críticas que vengan, ojalá sean hacia mí. No tengo nada que reprochar al equipo ni a ningún jugador. En las buenas esto es de todos y en las malas me lo echo yo encima, no tengo problema. Soy el primer interesado en que salgan las cosas bien, y si salen mal asumo que soy el máximo responsable”.