Bolo: “Lo más positivo de hoy son los tres puntos”

Bolo no se fue del todo satisfecho con el partido de su equipo / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, reconoció tras el partido ante el Unión Adarve que “lo más positivo de hoy son los tres puntos. Hemos estado bien en la primera parte, controlando el juego sin dejar oportunidades al rival. La segunda no ha sido tan buena, no hemos tenido el balón y eso ha propiciado que ellos tuvieran más acercamientos”.

Bolo admitió que “con 1-0 siempre temes un poco porque en cualquier jugada te pueden empatar. Han tenido un par de ocasiones para ello y no lo han conseguido. También hemos tenido alguna para marcar antes del 2-0. Con el gol de Pichín nos hemos tranquilizado, pero los últimos veinte minutos hemos estado muy nerviosos por lo ajustado del resultado y porque no nos estaban saliendo bien las cosas. El runrún que se genera se ha trasladado al campo. Ahí es donde tenemos que dar la cara y ser valientes, sabiendo que el equipo rival también juega y te va a generar ocasiones. Les he dicho en el vestuario que no nos pueden afectar esas cosas”.

Además, al entrenador blanquiazul no le gustó que su equipo recibiera un gol en la última jugada del partido: “El 2-1 me molesta mucho porque la igualdad es máxima y no es lo mismo que 2-0 para el golaveraje. Es otro de los temas que tenemos que mejorar, ya lo hablamos el día de Fuenlabrada. No podemos bajar los brazos en ningún momento. Ese último córner tenemos que defenderlo como si nos diera el ascenso”.