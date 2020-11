Bolo: “Los puntos saben mucho mejor después de una semana muy mala”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de Santo Domingo / EBD

Jon Pérez Bolo reconoció que la victoria ante el Alcorcón tuvo un sabor especial al cortar la racha de tres derrotas consecutivas de la Ponferradina: “Siempre que consigues los tres puntos saben muy bien, pero si vienes de una semana muy mala como la que hemos pasado, mucho mejor. Teníamos ganas de que llegara este partido para darle la vuelta a la situación”.

El técnico reconoció que el partido no fue el más bonito de ver, pero recordó su discurso de las últimas jornadas: “¿Vistoso? Depende de la forma en que te guste ver el fútbol. El equipo tiene que ser reconocible e intenso, ganar segundas jugadas y utilizar sus armas. Habrá momentos en que podamos jugar bien y otros en que no, pero al final lo que cuenta son los tres puntos. Hemos hecho un partido muy serio y seguro que a mucha gente no le habrá gustado, pero me voy contento con la implicación y las ganas que le han puesto mis jugadores. Otras veces me siento aquí a decir que hemos jugado muy bien y nos hemos ido de vacío. Nosotros lo que queremos son los tres puntos”.

Después de sumar la tercera victoria fuera de casa, tantas como en toda la temporada pasada, Bolo aseguró que “todos los equipos echamos en falta a nuestras aficiones. Cuando vas a jugar fuera no tienes esa presión y el de casa no tiene la ayuda de su gente cuando la necesita. Nosotros la echamos mucho en falta, porque nuestra afición nos levanta en El Toralín cuando las cosas van mal y ahora nos está costando más como locales”.

Sin Pablo Valcarce

Con la mente puesta ya en el partido del domingo en Mallorca, Bolo desveló que no podrá contar con Pablo Valcarce para ese partido por la conocida como ‘cláusula del miedo’ que el club bermellón incluyó en la cesión del jugador berciano a la Deportiva, mientras que el técnico espera contar por fin con Óscar Sielva.