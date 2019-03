Bolo: “Luca ha salvado a su equipo”

Bolo da instrucciones a sus jugadores durante un partido / QUINITO

Jon Pérez Bolo reconoció tras el partido ante el Castilla que la Deportiva “podía haber sacado algo más. En la primera parte hemos sido superiores y Luca ha salvado a su equipo. En la segunda, sin tener ocasiones claras, sí hemos tenido el balón y hemos jugado más tiempo en su campo, aunque en una jugada puntual casi nos vamos de vacío”.

Precisamente, el técnico se refirió tanto al penalti a favor del filial blanco como al que reclamó Yuri en la primera parte y que el árbitro no señaló: “Yuri me dice que sí es, pero yo no lo puedo decir porque me pilla lejos, y en el que ha pitado, igual. La labor del árbitro es difícil y no podemos poner peros, porque él intenta hacer bien su trabajo, lo único que podemos hacer es parar el penalti como ha hecho Manu”.

A la hora de valorar el empate, Bolo tenía sensaciones contrapuestas: “Te vas contento a medias, porque queríamos los tres puntos. Al final hemos empatado y seguimos a dos puntos de ellos, pero les quitamos el golaveraje, que puede ser importante a final de temporada”.

Por último, el entrenador blaquiazul valoró el paso adelante que ha dado su equipo en las dos últimas jornadas: “Nos ha costado. Llevamos todo el 2019 trabajando para esto, pero unas veces por nosotros y otras por los rivales nos ha hecho tener dudas. Estos dos partidos van a servir para recuperar la confianza de la primera vuelta”.