Bolo: “Me voy frustrado por su gol”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue enfadado de San Sebastián de los Reyes, no tanto por el resultado como por el gol encajado: “Me voy frustrado por ese gol. Hemos hablado mucho durante la semana, sabemos cómo es este campo y que no debemos dejar botar el balón. Después de un gran primer tiempo, que en el minuto 45 en un despeje de ellos dejemos botar el balón, Gianfranco esté mal colocado y salga mal y nos hagan ese gol te provoca frustración”.

El técnico deportivista tenía claro que hubo un penalti en el área del Sanse que el árbitro no pitó: “Para nosotros es penalti. Hoy no lo ha pitado, pero siendo tan claro lo normal es que otro día lo piten, pero no hemos perdido por eso”. Bolo insistió en que “hemos jugado un buen partido, pero no lo hemos hecho tan bien en detalles importantes en un campo como este. No hemos tocado ninguna jugada a balón parado. Me voy enfadado y se lo he dicho a los jugadores. Hemos hecho muchísimas cosas bien, pero otras que sabemos que tenemos que hacerlas no las hemos hecho y eso hace que te vayas con cero puntos”.

El bilbaíno también lamentó que “no estamos teniendo suerte. En una jugada aislada te vas con 1-0 y en la segunda parte su portero comete un error y el balón se va al palo. Hemos pagado caro el error y al final esto es fútbol y los detalles marcan el resultado final”.