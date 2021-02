Bolo: “Mis jugadores no me han fallado”

Jon Pérez Bolo, durante el partido ante el Mirandés / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue más que satisfecho con la victoria ante el Mirandés y el partido realizado por sus jugadores: “Veníamos de un partido no bueno y estaba convencido de que el equipo cuando pasan esas cosas se rebela y da un paso adelante. Mis jugadores no me han fallado y me han vuelto a demostrar por qué están haciendo la temporada que están haciendo”.

El técnico de la Ponferradina destacó que “sabíamos que iba a ser un partido difícil ante un rival que lo estaba haciendo muy bien y no hemos dejado al Mirandés ser el equipo que ha sido toda la temporada. Hemos hecho un partido muy serio y hay que darle mérito a lo que ha hecho la Deportiva, porque hemos hecho un trabajo muy bueno y hay que felicitar al equipo”.

El entrenador blanquiazul señaló que “son tres puntos muy importantes que nos dejan en una situación que habríamos firmado a principio de temporada, pero todavía queda mucho que pelear para ver hasta dónde puede llegar este equipo, que espero que sea lo más arriba posible. Ahora toca centrarse en el Rayo”.

La única espina que se le quedó a Bolo fue no haber marcado el segundo gol: “Queríamos hacer el segundo para estar tranquilos. No hemos podido, pero aún así no hemos sufrido en exceso. Además el Mirandés se ha quedado con uno menos, pero en cualquier jugada aislada podía haber logrado el empate. Más que miedo, había incertidumbre por el resultado corto”.

Sielva, centenario y pichichi

Bolo también se refirió al “partidazo” realizado por Óscar Sielva: “Le ha tocado definir tras una jugada muy buena. No sabía que era su partido cien, pero ha marcado un gran gol para celebrarlo y seguro que el club tendrá un detalle con él estos días”.