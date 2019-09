Bolo: “Nadie pensaba que el Oviedo estaría en esta situación”

Jon Pérez ‘Bolo’, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

Jon Pérez Bolo cumplió el miércoles ante el Lugo 50 partidos al frente de la Deportiva, pero el técnico vasco restó importancia a este dato en la previa del partido ante el Oviedo: “No me fijo en los números, me fijo en las sensaciones, y son buenísimas. Estoy agusto, contento y ojalá pueda estar muchos más partidos y seguir creciendo con la Ponferradina”.

Respecto al choque ante el Oviedo, en el que podría volver Pablo Valcarce, Bolo reconoció que “nadie pensaba que estarían en esa situación, pero no por ello es peor equipo. Ahora intentarán juntarse y pelear a tope por salir de ahí abajo, pero vamos a intentar que lo pasen mal aquí y sumar los tres puntos”.

El técnico blanquiazul aseguró que el del domingo “será un partido bonito, con dos aficiones que estarán a muerte con sus equipos. Ya sabemos cómo es El Toralín y cuando vienen muchos aficionados de fuera nuestra afición está a muerte con nosotros”.

Por último, en cuanto a los cambios que introdujo en el equipo ante el Lugo, Bolo reiteró que “me quedo con el juego de la primera parte más que con el 2-0 con el que nos fuimos al descanso, que creo que fue injusto. Tampoco sabemos qué habría pasado si Yuri, Isi y Larrea hubieran jugado desde el principio, pero en 42 jornadas es imposible que jueguen siempre los mismos. Yo creo en el equipo y no puedo tirar sólo de once. Los objetivos se cumplen siendo un equipo, no con individualidades, y el mejor ejemplo lo tenemos en la temporada pasada. Vamos a pelear a muerte por seguir con la misma trayectoria”.