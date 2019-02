Bolo: “Necesitamos volver a ser la Ponferradina de la primera vuelta”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / QUINITO

La Deportiva ultima la preparación del partido que este domingo le medirá al Rápido de Bouzas (Baltasar Pujales, 17.00 horas) con la ausencia de Yuri, que se perderá el encuentro para recuperarse de las molestias en el cuádriceps que arrastra desde el choque ante el Salamanca en El Toralín.

El entrenador blanquiazul, Jon Pérez Bolo, aseguró este viernes que el Rápido “es un rival muy necesitado, pero nosotros también necesitamos volver a ser la Ponferradina de la primera vuelta. Espero un rival intenso y un partido de segundas jugadas, de estrategia, de jugadores listos… Tenemos muy recientes los ejemplos de Guijuelo y San Sebastián de los Reyes para no cometer los mismos errores”.

Bolo confesó que ante el Coruxo “volvimos a ser un equipo vulnerable a raíz de su gol, porque nos afecta mucho lo que pasa en los partidos. He hablado con los jugadores y les he dicho que hay que ser valientes, que puede pasar que el rival te haga un gol o que te remonte un partido, pero nuestra forma de jugar y saber en cada momento lo que tenemos que hacer es algo que no podemos perder. Al final todo el mundo se acostumbra a ganar y cuando pierde es difícil aceptarlo, pero esto es un deporte. Ahora no estamos ganando todo lo que quisiéramos, pero eso no puede afectar a nuestra forma de ver el fútbol”.

En cuanto al campo que se van a encontrar en Bouzas, de dimensiones reducidas y césped artificial, el técnico deportivista recordó que “nunca vamos a poner una excusa. Tenemos que ir a jugar a su campo, que es más pequeño y de césped artificial, pero en la primera vuelta ellos tuvieron que venir al nuestro. Te tienes que adaptar a todo. Está claro que no es lo mejor para una competición, pero las reglas son así y no vamos a poner excusas, todos jugamos en igualdad de condiciones. Hay que ir, jugar y ganar”.