Bolo: “No creo que el Elche vaya a tener ansiedad”

La Deportiva busca su primera victoria fuera de casa ante un rival que todavía no ha ganado ante su público

Jon Pérez Bolo / QUINITO

La Deportiva afronta este sábado (Martínez Valero, 20.00 horas) una nueva jornada liguera buscando su primera victoria fuera de casa de la temporada ante un Elche que todavía no ha ganado en su estadio. Bolo recupera para este partido a Ríos Reina, aunque no adelantó si jugará de titular o mantendrá a Maxi Villa en el lateral izquierdo después de su buena actuación frente al Real Oviedo.

El técnico de la Ponferradina aseguró que el hecho de que su rival no haya ganado aún en casa no es significativo: “No creo que al Elche le entre ansiedad a estas alturas, tiene jugadores veteranos y un entrenador que ha vivido mil batallas. Han hecho buenos partidos en casa pero todavía no han ganado. Esperamos un partido difícil, como todos, pero vamos con muchas ganas de hacer un buen encuentro, plantarles cara y llevarnos los tres puntos”.

Bolo afirmó que, con tres partidos por delante en los próximos ocho días, “no voy a pensar ni en Las Palmas ni en el Mirandés, estoy centrado en ganar al Elche y cuando acabe el partido ya pensaremos en el siguiente”, aunque confesó que “es cierto que si consigues un colchón de puntos importante puedes jugar con más tranquilidad, pero hasta el final va a haber mucha pelea. El equipo está bien y tenemos que seguir así”.

Gao, convocado

En la lista de 19 jugadores convocados por Bolo para este partido aparece por primera vez Gao Leilei. El técnico tendrá que hacer un descarte en las horas previas al partido, aunque aseguró en rueda de prensa que tanto Nacho Gil, que se lesionó el hombro el pasado domingo, como Pablo Valcarce están en perfectas condiciones para jugar.