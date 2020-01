Bolo: “No creo que nadie haya salido decepcionado”

Jon Bolo y Álvaro Cervera / QUINITO

Jon Pérez Bolo se fue satisfecho con el partido realizado por la Deportiva ante el Cádiz, aunque con un punto de frustración por una victoria que se escapó en los últimos instantes: “Hemos tenido opciones y su portero ha estado fenomenal, sobre todo al final del partido. Sabíamos qué equipo íbamos a tener enfrente y la Ponferradina ha hecho un gran partido y les hemos puesto las cosas muy complicadas. Pudimos ponernos por delante y en un partido como el de hoy habría sido definitivo, pero me voy contento y orgulloso con el trabajo de mi equipo”.





El técnico insistió en que “el equipo ha hecho un partido muy serio ante el líder. Sabemos que el Cádiz es un equipo profundo que le gusta llegar por banda y crear superioridades, pero salvo alguna excepción hemos tenido controlado ese aspecto de su juego. Luego hemos tenido balón y llegadas, pero no acierto de cara al gol. No creo que nadie haya salido decepcionado viendo lo que ha hecho la Ponferradina. Tenemos que estar todos orgullosos del desgaste que ha hecho el equipo ante el líder. ¿Que no ha habido goles? Se nos hace hasta raro, porque solemos marcar”.