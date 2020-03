Bolo: “No cuenta ganar en casa o fuera, lo que cuenta son los puntos”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, aseguró en su rueda de prensa previa al partido del domingo ante el Tenerife que al equipo no le debe pesar el sambenito de ser uno de los peores visitantes de LaLiga SmartBank: “Los datos están ahí, pero hay tanta igualdad que si ganamos un partido fuera igual superamos a varios equipos. No cuenta ganar en casa o fuera, lo que cuenta son los puntos. Ojalá hubiéramos podido ganar los partidos que se nos escaparon, pero es difícil para todos”.





El técnico no podrá contar con Ivi por sanción y no quiso desvelar sus planes para sustituirle, que pueden pasar por un simple ‘cambio de cromos’ o por variar el dibujo: “Tenemos claro lo que vamos a tener enfrente. Ivi ha sido importante desde que llegó, pero saldrá otro que seguro que aprovecha su oportunidad“. Lo que sí parece seguro es que Yuri y Kaxe repetirán como pareja de delanteros, después de ensalzar el rendimiento del vasco: “Nuestro goleador es Yuri, pero cuando él no marca otros tienen que dar un paso adelante. A los delanteros les pedimos goles y todos querríamos que Kaxe llevara más, pero si no marca le pido que trabaje por el equipo y ayude, y eso lo hace a la perfección. A veces su trabajo oscuro le aleja un poco del área”.

En cuanto a las bajas del Tenerife, que no podrá contar Moore y Milla, Bolo reconoció que este último “es un jugador importante, que da equilibrio y salida de balón a su equipo, pero el que salga querrá demostrar por qué está ahí. Los números del Tenerife son muy buenos desde que llegó Baraja y seguro que será un partido complicado, pero como siempre digo, si nosotros estamos bien tendremos más opciones de ganar. No nos gusta mirar la clasificación ni las dinámicas de los rivales, lo importante es ser nosotros mismos”.

Por último, tras celebrar este jueves su cumpleaños, el entrenador blanquiazul aseguró que ganar en Tenerife “no sería sólo un regalo para el entrenador, sino para toda la afición y la gente que está con nosotros. Queda un camino muy largo y la primera oportunidad que tenemos para dar otro paso adelante es el domingo”.

Al estilo Klopp

Jon Bolo también habló, a preguntas de la prensa, sobre la crisis del coronavirus al tener por delante un viaje en avión, y lo hizo recordando a las declaraciones del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, esta misma semana: “Vamos con la mayor normalidad posible. Al final somos un equipo de fútbol y yo un entrenador. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible y, como de esto no sé, no puedo opinar. En lo personal, trato de dar normalidad a mi vida”.