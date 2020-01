Bolo: “No hemos hecho las cosas bien”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El técnico de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, valoró así la eliminación de su equipo de la Copa del Rey: “No ha sido un gran partido. Parecía que se iba a decidir en los penaltis y en la única ocasión que han tenido en la prórroga han hecho un gran gol y se llevan la eliminatoria. Sólo nos queda darles la enhorabuena y aprender de los errores. Queríamos seguir en esta competición, pero no ha sido posible”.





Bolo reconoció que “siempre que pierdes tienes que estar fastidiado. No hemos hecho las cosas bien y por eso no hemos pasado. Teníamos que haber tenido más tranquilidad con el balón en campo contrario, los delanteros no daban opción de salir al equipo y no ha habido muchas ocasiones de gol. No creo que haya habido falta de ambición, veníamos a pasar la eliminatoria y los jugadores lo han intentado, pero nos ha faltado generar ocasiones”.