Bolo: “No hemos hecho un buen partido, pero nos vamos con un punto”

El entrenador de la Ponferradina lamentó que su equipo no supiera manejar mejor el partido tras ponerse por delante en el marcador

Jon Bolo, entrenador de la Ponferradina, durante el partido ante el Atlético de Madrid / Francisco de Haro

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, reconoció tras el partido ante el Atlético de Madrid B que “después de adelantarnos en el marcador y ponerse el partido de cara no hemos sabido mantener esa renta. Nos hemos echado muy atrás y teníamos que haber sido más valientes, sobre todo con balón. Sabíamos que el Atlético de Madrid nos iba a presionar muchísimo en la salida de balón y nos ha faltado ese primer pase de seguridad, saltarnos líneas y después cogerles a la contra alguna vez. En una jugada en banda, éramos superioridad tres para uno, el jugador se ha ido hasta línea de fondo, ha hecho el pase atrás, ha rematado y nos han hecho el empate”.

Al entrenador blanquiazul le gustó más la segunda parte, aunque lamentó no haberse llevado un botín mayor del Cerro del Espino: “La segunda parte ha sido más pareja, cualquiera de los dos equipos podía haber ganado. El trabajo ha sido bueno, nos llevamos otro punto más, que no era lo que pretendíamos, pero la liga es muy larga, los equipos te ponen en dificultades. No hemos hecho un buen partido pero nos vamos con un punto”.

Bolo insistió en que “llevamos un cuarto de liga y sabemos de la dificultad de tener a la gente y los equipos detrás queriendo ganar al líder que todavía no ha perdido. Estamos preparados para aguantar esa presión y el pero de hoy es, con el 0-1, no haber tenido la tranquilidad para llevarnos los tres puntos”.

En el lado positivo, el técnico vasco valoró el partido de David Grande en la vuelta a la titularidad del delantero madrileño: “Sabíamos que los minutos y la competición es lo que le iba a quitar ese pequeño miedo que puede tener. Sabemos de su valentía y su trabajo, pero llevaba más de cuarenta días sin competir, salvo el otro día que jugó un rato. Sabíamos que el físico no le iba a aguantar bien, pero nos ha ayudado mucho. Estoy contento de tenerlo disponible”.