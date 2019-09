Bolo: “No perdemos, pero lo que queremos es ganar”

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez ‘Bolo’. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, valoró el empate ante el Lugo como “justo, valorando cómo ha ido el partido. El Lugo ha logrado una ventaja importante y lo normal es que hubiera sumado los tres puntos, pero hemos creído hasta el final y en el gol de Luis hemos tenido la suerte que nos ha faltado otras veces. El 2-0 al descanso era injusto”.

Bolo reconoció que el primer gol lucense pesó mucho en su equipo: “Los primeros 30 minutos fueron muy buenos, pero nos faltó maldad dentro del área. Llegamos muchísimas veces, pero no tiramos, y hay que meterle el miedo en el cuerpo al rival. Luego ellos en su primer tiro marcaron el 1-0 y ya no pasó nada más hasta el penalti”.

Para el técnico blanquiazul, lo mejor fue la reacción de su equipo tras el descanso: “Les he felicitado y les he dicho que hay que tener siempre la misma fe y creer hasta el final. Independientemente de dónde juguemos, hay que ser valientes y tener personalidad. No vale sólo con tener el balón para ganar el partido, hay que finalizar las jugadas y es lo que nos faltó en la primera parte”.

Por último, Bolo valoró el tercer empate consecutivo de la Deportiva: “No perdemos, pero lo que queremos es ganar. El equipo compite, pero tenemos que mejorar ciertos aspectos del juego que son muy importantes, entre ellos la picardía y solucionar problemas que nos buscamos nosotros mismos. No podemos seguir con esos errores. Puntuar fuera es importante, pero nosotros veníamos a por los tres puntos”.