Bolo: “No podemos descolgarnos más”

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, tiene claro que el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid B (El Toralín, 19.00 horas) es “muy importante, porque no podemos descolgarnos más. Estamos a cuatro puntos del playoff y tenemos que ganar para seguir peleando por esos puestos. Tenemos que ser fuertes en casa y luego veremos cómo darle la vuelta fuera, porque son esos partidos los que nos hacen estar donde estamos”.

Bolo plantea el partido ante el filial colchonero desde la premisa de que “lo primero es que nosotros estemos bien. No podemos correr riesgos ni perder balones, porque es un equipo que roba y sale muy rápido creando peligro”. El técnico vasco insistió en que sus jugadores “deben ser más valientes con el balón y atreverse a hacer cosas en el campo contrario”.

Optimista hasta el final

El entrenador blanquiazul transmitió un mensaje de optimismo a pesar de la situación del equipo, recordando que “no voy a bajar los brazos. Vine con la ilusión de hacer algo grande en la Ponferradina y voy a pelear con todas mis fuerzas para conseguirlo. Por muy mal que se pongan las cosas no me voy a rendir hasta que las matemáticas digan que no es posible. He conseguido lo que he conseguido a base de trabajo, sin que nadie me regalara nada. Me gusta ser positivo en la vida y se lo intento transmitir a mis jugadores”.

Bolo aseguró también que “no me he sentido cuestionado en ningún momento ni por el club ni por el entorno. Estoy muy a gusto en Ponferrada y quiero estar aquí mucho tiempo. Por trabajo, ilusión y ganas no va a quedar. Entiendo que haya gente que estime que no soy válido, pero yo estoy fuerte y voy a trabajar al cien por cien hasta el final”.

El técnico convocará a todos sus jugadores para este partido, incluido Trigueros, que arrastra molestias en el aductor, y decidirá los descartes en las horas previas al encuentro.