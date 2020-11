Bolo: “No podemos perder la esencia de este equipo”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / EBD

Jon Pérez Bolo analizó la derrota ante el Sabadell asumiendo que la de este domingo fue “una tarde para olvidar. No podemos conceder el primer gol de estrategia tan pronto, porque ellos se han encontrado cómodos, hemos tenido que ir a remontar y en la segunda parte nos han pillado a la contra. Hemos defendido bastante mal y no nos ha salido nada”.

El técnico lamentó la falta de recursos de su equipo para hacer frente al planteamiento de su rival: “Nos equivocamos, porque intentábamos entrar por dentro cuando había que llegar por fuera para sacar centros. Nos hemos equivocado y espero que no volvamos a hacerlo, porque está muy bien tener buenas sensaciones y jugar bien, pero no nos podemos confundir y levantar los pies del suelo por dar buena imagen ante rivales grandes. No podemos perder la esencia de este equipo. Hay veces que hay que tocar, pero otras es más fácil llegar al área con diagonales y dos toques”.

Después de tres derrotas consecutivas, Bolo tiene claro que “tenemos que espabilar y sacar a relucir lo que es la Ponferradina y lo que nos ha llevado a estar donde estamos. No podemos perder esa verticalidad, aunque ganemos en posesión y en juego. Tenemos que tener las dos cosas y quizá estamos pecando mucho de querer jugar muy bien e hilvanar muchas jugadas”.