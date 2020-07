Bolo: “No podemos seguir así, esto se acaba y necesitamos ganar”

Jon Bolo, en la sala de prensa del Gran Canaria / LaLiga

Jon Bolo resumía la derrota ante Las Palmas señalando que “el penalti marca el partido, pero en el segundo y el tercer gol nos suicidamos nosotros mismos. Es difícil de explicar, pero el que lo haya visto coincidirá en que el partido estaba muerto y nosotros le dimos vida a Las Palmas. Todo dependía de que alguien se equivocara y nos volvemos a equivocar nosotros, y no es la primera vez que nos pegamos un tiro en el pie”.

El entrenador de la Deportiva insistió en que “no creo que el equipo esté cansado, pero sí acusa esos golpes de forma terrible y no reaccionamos. No nos hemos parecido a la Ponferradina de otras veces, que cuando nos marcan nos vamos arriba con ímpetu para darle la vuelta a la situación. En esta vida, cuando cometes errores tienes que intentar subsanarlos, y hoy me voy triste porque creo que no lo hemos intentado”.

Bolo tiene claro que “no podemos seguir así, porque esto se acaba y necesitamos ganar. Si no ganamos, llegará un día en el que juguemos una final y no queremos eso. Tenemos que tener la cabeza donde la tenemos que tener, saber quiénes somos y salir el miércoles contra el Lugo a ganar el partido pase lo que pase, nos metan un gol, lo metamos nosotros… No podemos cambiar nuestra forma de jugar o de ver las cosas, independientemente de lo que pase en el campo. Nos estamos equivocando mucho”.