Bolo: “No sabemos qué Albacete nos vamos a encontrar”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, hizo referencia en su rueda de prensa previa al partido ante el Albacete de este domingo (Carlos Belmonte, 12.00 horas) al cambio en el banquillo del equipo castellano manchego, donde Lucas Alcaraz ha sustituido a Ramis: “No es la primera vez que hemos tenido la mala suerte de que un rival cambie de entrenador justo antes de enfrentarse a nosotros. No sabemos qué Albacete nos podemos encontrar. Sabemos cómo es Lucas y cómo trabaja, e imaginamos que tratará de darle esos matices a su equipo. Se hace más complicado, porque teníamos muy trabajado ese partido con Ramis de entrenador”.





En cualquier caso, Bolo insistió en que, más que en el rival, prefiere fijarse en su equipo: “Intentamos que nuestro equipo esté lo mejor posible y darle información de lo que nos podemos encontrar enfrente. Siempre ponemos más énfasis en que la Ponferradina esté bien y seamos un equipo reconocible“. En este sentido, el técnico vasco no quiso dar pistas sobre el once que pondrá en liza en Albacete o si repetirá el mismo equipo inicial que derrotó al Huesca: “Hay que ver también el trabajo durante la semana y no todos los partidos son iguales. Nos gusta valorar todo antes de tomar decisiones y esta semana no va a ser diferente”.

El choque del Carlos Belmonte es de esos que se suele decir que valen cuatro puntos, pues el Albacete ocupa el primero de los puestos de descenso con siete puntos menos que la Deportiva: “Vienen partidos muy importantes, sabemos que el Albacete no atraviesa su mejor momento y vamos a intentar ganar ese partido para acercarnos más a nuestro objetivo. Cuanto más ganemos, antes lo conseguiremos y antes podemos pensar en otras cosas”.

Bolo también tuvo palabras para el Mirandés, el único equipo de Segunda clasificado para las semifinales de la Copa del Rey, al que ve muy similar a la Ponferradina: “Somos dos equipos parecidos, que acabamos de subir y en la Liga estamos haciendo bien las cosas, aunque queda mucho por hacer. Hay que reconocer el valor de lo que está haciendo en la Copa, porque eliminar a tres Primeras está al alcance de muy pocos. Eso demuestra que aún siendo humildes puedes conseguir grandes cosas si trabajas juntos y eres una familia, y me consta que el Mirandés lo es. Puede ser un espejo donde mirarnos“.

El equipo blanquiazul entrenará este sábado por última vez antes de que Bolo dé la lista de convocados y la expedición ponga rumbo a Albacete.