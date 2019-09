Bolo: “No sé si es falta de humildad o de experiencia”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El técnico de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, estaba enfadado por el resultado del partido ante el Alcorcón y aseguró que “hemos hecho una muy buena primera parte y veinte minutos de la segunda. Cuando se han quedado con dos menos no sé lo que nos ha pasado a todos por la cabeza. Todos pensábamos que ya íbamos a golear y ese ha sido nuestro error. Teníamos que habernos serenado, ocupar los espacios y circular el balón con cabeza, no queriendo ir todos a hacer gol y perdiendo la posición. No sé si es falta de humildad o de experiencia. Mañana mismo tenemos que hablar lo que nos ha pasado porque el miércoles tenemos otro partido. No puede ser que hagamos esos quince minutos desastrosos ante un rival con nueve”.

Bolo insistió en que “al inicio de la segunda parte hemos estado bien, ajustando y tapando el peligro del Alcorcón, pero cuando se han quedado con dos menos y más tranquilos deberíamos estar y mantener el balón, nos hemos ido muy arriba y hemos dejado pasillos que han aprovechado con sus jugadores rápidos. No podemos hacer la guerra cada uno por nuestra cuenta y nos hemos confundido muchas veces en la salida del balón. Lo que hicimos contra once no lo hicimos contra nueve”.