Bolo: “Nos faltó atrevimiento en la segunda parte”

Jon Pérez ‘Bolo’ en la sala de prensa de El Toralín. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, resumió el partido ante el Fuenlabrada lamentando que “es un empate que hemos tenido que trabajarnos mucho porque nos han apretado mucho y al final, después de mucho insistir, nos han hecho el gol en una jugada que debimos defender más. En la segunda parte nos ha faltado tener un poco más de balón y la personalidad que tuvimos en la primera”.

El técnico insistió en que su equipo ofreció poco cuando tenía el balón, especialmente en la segunda mitad: “Para tener profundidad necesitas el balón y no lo hemos tenido ni hemos podido salir a la contra con el 0-1. El pero de hoy es la segunda parte. Tras el penalti debimos tener más personalidad. No hemos tenido el balón, no hemos creado ocasiones y ellos se han venido arriba, han empujado hasta el final y han conseguido empatar. Hemos defendido bien, pero nos ha faltado tener el balón y atacar cuando recuperábamos para meterles el miedo en el cuerpo y que no salieran tan alegres al ataque. El esfuerzo ha sido grande pero no se ganan los partidos sólo defendiendo”.

En cualquier caso, Bolo afirmó que “molesto no me puedo ir, porque enfrente tienes un rival que ha ido a buscar el empate. Me voy contento con mi equipo, porque lo ha dado todo en el campo salvo esa falta de atrevimiento en la segunda parte. Hemos defendido bien menos en la jugada del gol, y creo que era la que peor iba”.