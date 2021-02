Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López / EBD

Jon Pérez Bolo lamentó tras el partido ante el Tenerife el punto que se le escapó a su equipo en los minutos finales, reconociendo que el rival “se lleva los tres puntos aprovechando un error nuestro. Mi equipo ha hecho un trabajo muy bueno y por una jugada se va de vacío. Nos penaliza un saque de banda que defendemos muy blanditos”.

El técnico ahondó en la jugada decisiva, explicando que “sabemos cómo tenemos que marcar en el área, pero no lo hemos hecho bien. Aún así, el mayor problema no es la peinada de Sipcic, es que en ese minuto el balón no puede botar en el área, tenemos que ser más avispados y que no sea tan cómodo para el rival llevarse los tres puntos”.

Bolo considera que su equipo estuvo “bastante mejor en la segunda parte que en la primera, sin apenas sufrir. Era un partido entre dos equipos que no querían cometer un error para no perder y los porteros no han tenido mucho trabajo. Nosotros hemos tenido un error y el Tenerife se lleva los puntos“.

Por último, el entrenador blanquiazul considera este tropiezo “una oportunidad perdida, pero no por la clasificación o lo que hayan hecho otros, sino para seguir acercándonos a nuestro objetivo y mantener la buena trayectoria que traíamos”.