Bolo: “Nos vamos resignados, porque lo veíamos cerca”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, se fue satisfecho por el trabajo de su equipo ante el Numancia pero descontento por el resultado: “El día no era el más propicio para jugar al fútbol pero había que hacer un derroche físico importante en cada disputa. Cada jugada valía oro y los dos goles vienen precedidos de dos fallos. Cuando más cerca lo teníamos para quedarnos los tres puntos, porque ya estaban pasando pocas cosas por el cansancio, ellos han acertado y han conseguido empatar”.

Bolo aseguró que “el gol nos vino bien porque tal y como estaba el campo ponerse por delante era muy importante, pero el Numancia apretó bien en la segunda parte y de tanto insistir al final en esa acción rescataron un punto. No me voy triste porque el equipo ha competido bien, la pena es ese gol, pero no le puedo poner ningún pero al equipo porque ha hecho todo lo que le he pedido. Al final te vas un poco resignado porque lo veíamos cerca y eran tres puntos importantes para dar un salto en la clasificación”.

Respecto a la lesión de Luis, el técnico adelantó que “no parece grave, pero habrá que esperar a las pruebas. Son cosas que pasan, no es la primera vez y ante un problema solo cabe buscar una solución. Tal y como estaba el campo y el día era mejor tener dos referencias arriba, así que optamos por poner a Pablo en banda y que Kaxe saliera a disputar con sus centrales. Con Yuri buscábamos aprovechar esos balones a la espalda, como pasó en el gol”.