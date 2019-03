Bolo: “Nuestro trabajo es buscar soluciones y romper las dinámicas negativas, esperemos que este domingo”

Que 2019 no está siendo un año bueno para la Ponferradina es algo que su entrenador Jon Pérez Bolo tiene claro, pero no por ello se desanima. Este viernes, en la sala de prensa del Toralín, lo ha dejado claro: su trabajo y el del equipo es buscar soluciones, romper las dinámicas negativas y para eso ya se está trabajando, más allá del desánimo provocado por los últimos encuentros.

Bolo espera que este domingo se puedan ver los resultados de dicho trabajo, si bien reconoce que el Pontevedra no les pondrá las cosas fáciles. “El Pontevedra va a hacer un buen partido, están haciendo las cosas bien, que no ganen es cosa nuestra”, indica. Consciente de los tres puntos que se juega la Deportiva, prevé un Pontevedra “agresivo, que intenta aprovechar sus oportunidades, con jugadores con un físico muy bueno, que va a esperar su momento y que van a ir a buscarnos sí o sí, van a querer apretarnos, que tengamos dudas”, expresa. Frente a ello, el entrenador espera una Ponferradina “fiable, difícil que no conceda”, lo que no sucedió frente al Bouzas, cuando, pese a haber realizado un buen partido, el equipo “concedió” y realizó varias acciones que hicieron que no se pudiera llevar los tres ansiados puntos. No obstante, en su opinión, lo mejor de la temporada “está por venir”.

Sobre el estado de Yuri, Bolo se mostró optimista, señalando que ha descansado y se ha estado tratando: “tiene que estar en el campo, es el capitán y goleador”, manifestó.

En cuando a Guille, el entrenador quiso cruzar los dedos a la espera de la resonancia que se le hará al jugador esta misma tarde. “No adelantemos acontecimientos”, matizó en respuesta a los periodistas.