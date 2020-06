Bolo: “Nuestro verdadero objetivo es ganar en Anduva”

Bolo, durante un entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

El buen reinicio de temporada de la Deportiva, con cuatro puntos en dos partidos que dejan la salvación a punto de caramelo para los blanquiazules, Jon Bolo no cambia su perspectiva y este viernes insistió en que “nuestro verdadero objetivo es ganar en Anduva y después preparar el siguiente partido. Va a ser un partido difícil, pero vamos con ilusión por hacer bien las cosas para sumar los tres puntos y ponernos cerca de ellos”.

Bolo no podrá contar para este partido con Saúl, sancionado tras su expulsión ante el Elche, y está pendiente de la evolución de Ríos Reina, que sufrió un golpe en una mano en el entrenamiento del jueves, y de Ivi, que no fue convocado en los dos partidos tras el regreso a la competición y sobre el que decidirán tras el entrenamiento del sábado: “Valoraremos todo bien, pero la Liga no termina el domingo, quedan ocho partidos más”, recordó el técnico.

Por otro lado, mostró su satisfacción por el paso adelante que han dado en estos dos partidos Luis Valcarce y Javi Navarro: “Luis ha agarrado la oportunidad con mucha fuerza y está demostrando lo buen jugador que es. Javi hizo un buen partido en Oviedo y contra el Elche fue titular y lo hizo muy bien. Veremos si sigue entrando desde el principio”.

En cuanto al partido ante el Mirandés, Bolo reconoció que “ganar fuera es un reto, sabemos el déficit que tenemos esta temporada. Hemos hecho buenos partidos fuera, pero por unas cosas u otras se nos escaparon, como en Albacete o Fuenlabrada. Nos ha faltado suerte o experiencia en ciertos momentos para cerrar los partidos, pero está claro que no hemos sido un equipo fiable fuera en cuanto a resultados. En cuanto a juego hemos competido en todos los campos salvo un par de partidos”.