Bolo recupera a Saúl y Ríos Reina para recibir al Tenerife

Jon Pérez Bolo adelantó este martes que recupera a Saúl y Ríos Reina para el partido del miércoles frente al Tenerife (El Toralín, 19.00 horas), aunque seguirá sin poder contar con los lesionados Óscar Sielva y Adri Castellano, así como con Pascanu, que sigue en cuarentena por COVID-19 en Rumanía. Además, Iván Rodríguez será duda tras no completar la sesión de trabajo del martes.

El técnico blanquiazul habló sobre el aplazamiento del partido ante el Alcorcón, señalando que “no creo que nos viniera bien y ya veremos cuándo podemos jugarlo, porque el calendario está muy cargado”. A Bolo ni siquiera le sirve de consuelo el supuesto descanso extra de su equipo respecto al Tenerife: “Positivo no podemos sacar nada, porque viajamos para no jugar y tampoco pudimos entrenar. Nosotros no hemos jugado el fin de semana y el Tenerife sí, pero tiene una plantilla amplia para hacer rotaciones. Nunca sabes si es bueno no haber jugado. Es cierto que estaremos más descansados, pero igual el parón nos viene mal, porque teníamos un plan establecido y lo hemos tenido que cambiar”.

En cuanto a la racha del equipo en El Toralín, donde suma una victoria y dos derrotas, el entrenador considera que “no diría que hay necesidad de ganar. Tengo claro que salimos a ganar en cada partido que jugamos, independientemente de lo que haya pasado en el anterior. Después de una derrota quieres resarcirte y ganar, pero lo importante es sumar siempre, no sólo por la clasificación actual, sino por todo lo que falta. La temporada es larga y lo que vas sumando te va acercando al objetivo”.