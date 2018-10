Bolo recupera a Zabaco para medirse al Atlético de Madrid B

Jon Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina / QUINITO

La Ponferradina se mide el domingo al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino y lo hará con todos sus efectivos, a excepción de Yac, a disposición de Jon Pérez Bolo. El técnico vasco confirmó este viernes que Zabaco está recuperado de su lesión y, si así lo considera oportuno, podría volver a la titularidad en el choque ante el filial colchonero.

No lo tendrá fácil el central para entrar en el once, toda vez que la pareja formada por Jon García y Trigueros ha solventado los dos últimos partidos manteniendo la portería a cero. En cualquier caso, Bolo considera esto una buena noticia, ya que “cuanta más competencia haya, mejor rendirá el equipo. Es bueno que nos lo pongan difícil para decidir”.

El entrenador de la Deportiva analizó el choque ante el Atlético de Madrid B destacando que, además de velocidad y contragolpe, los rojiblancos “también tienen calidad y jugadores que han debutado en el primer equipo que nos pueden crear otros problemas. Tenemos el partido bien estudiado y sabemos lo que nos espera, pero lo más importante es que nosotros estemos bien. Ellos querrán demostrar que son buenos ante el líder y romper nuestra racha”.

Bolo afirmó que “me preocupa cero” que su equipo no haya marcado en los últimos partidos, porque “mientras seamos serios, compitamos y tengamos oportunidades, el gol acabará llegando. Me preocuparé cuando el juego sea malo y demos facilidades al rival”. En este sentido, el técnico aseguró que “siempre queremos ganar y es normal que nos pillen alguna vez atrás”, en referencia a las ocasiones que tuvo Las Palmas Atlético la semana pasada a la contra, “pero para eso están los porteros. No vamos a tener miedo a perder, pero tampoco hay que perder la atención”.

El partido entre el Atlético de Madrid B y la Ponferradina se juega el domingo a las 12.00 horas en el Cerro del Espino y estará dirigido por el colegiado andaluz Juan Peña Varela, que ha arbitrado a la Deportiva en dos ocasiones, ambas ante el Guijuelo, con el balance de un empate y una derrota berciana.

Horarios del fútbol base blanquiazul

1 REGIONAL AFICIONADOS

CD MOJADOS – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 28 16:15 EN MOJADOS (VALLADOLID)

LIGA NACIONAL JUVENIL

SD PONFERRADINA – CD PARQUESOL

SÁBADO 27 16:30 EN V. DEL BOSQUE

1 PROVINCIAL JUVENIL

NO HAY COMPETICIÓN

1 REGIONAL CADETE

SD PONFERRADINA – CI AMISTAD

SÁBADO 27 12:00 EN V. DEL BOSQUE

1 PROVINCIAL CADETE

SD PONFERRADINA B – AT. BIERZO

DOMINGO 28 10:00 EN V. DEL BOSQUE

1 REGIONAL INFANTIL

SD PONFERRADINA – CI AMISTAD

SÁBADO 27 13:30 EN V. DEL BOSQUE

1 PROVINCIAL INFANTIL

SD PONFERRADINA B – PUENTE CASTRO CF B

DOMINGO 28 11:30 EN V. DEL BOSQUE

1 PROVINCIAL ALEVÍN

SD PONFERRADINA – CD CUATROVIENTOS

SABADO 27 10:00 EN V. DEL BOSQUE

1 PROVINCIAL ALEVIN

SD PONFERRADINA C – CDF SAN ANDRÉS

DOMINGO 28 13:00 EN V. DEL BOSQUE

2 PROVINCIAL ALEVÍN

FUENTESNUEVAS – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 27 10:30 EN FUENTESNUEVAS

1 PROVINCIAL BENJAMÍN

SD PONFERRADINA – CD CUATROVIENTOS

SÁBADO 27 15:30 EN V. DEL BOSQUE

2 PROVINCIAL BENJAMÍN

FUENTESNUEVAS – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 27 12:00 EN FUENTESNUEVAS

2 PROVINCIAL BENJAMÍN

C. ÓPTICO – SD PONFERRADINA C

SÁBADO 27 12:00 EN RAMÓN MARTÍNEZ

1 PROVINCIAL PREBENJAMÍN

AT. BEMBIBRE – SD PONFERRADINA

DOMINGO 28 10:30 EN EL BARCO (BEMBIBRE)

1 PROVINCIAL PREBENJAMÍN

SD PONFERRADINA B – MORENICA

SÁBADO 27 10:45 EN V. DEL BOSQUE