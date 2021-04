Bolo se resigna a perder a Manu Hernando

Jon Pérez Bolo, durante el partido ante el Fuenlabrada / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se mostró resignado tras saber que no podrá volver a contar con Manu Hernando esta temporada. Cuatro meses después de su lesión en Almería, el club anunció esta semana que el jugador pasará por el quirófano para arreglar la rotura del ligamento de su rodilla, aunque Bolo prefirió no valorar las decisiones que se han tomado al respecto: “Soy entrenador, no médico, y no sé cuál era la mejor opción. Para eso están los profesionales y el jugador, que es su vida. Entre ellos tomaron una decisión y no puedo valorar si fue la mejor o no. Lo que sí sé es que para nosotros es una mala noticia, porque desde principios de año no hemos podido contar con un jugador que era importante para nosotros“.

El técnico también habló sobre el resto de lesionados: “Gaspar y Sielva evolucionan favorablemente, pero no sabemos aún si estarán en disposición de jugar el lunes” y mostró su optimismo en la recuperación de Ríos Reina: “Confiamos en que pueda estar disponible para algún partido de esta temporada. Él está trabajando duro para que así sea, pero hasta que los médicos nos digan que podemos forzarle al cien por cien no valoraremos si está con ritmo para jugar. Confiamos en que pueda ser así”.

Partido en Butarque

Respecto al partido del próximo lunes ante el Leganés en Butarque, Bolo confesó que “son tres puntos muy importantes para seguir en una situación cómoda y nuestra misión es ir a Leganés a ganar, sabiendo que luego aún quedarían siete jornadas por delante. Ellos son un grandísimo equipo, pero en esta categoría si no haces las cosas bien estás lejos de conseguir tu objetivo. No sé lo que puede pasar el lunes, pero tengo claro que serían tres puntos muy importantes para superar la barrera de los 50“.

En cuanto a la racha de resultados de la Ponferradina en los últmos partidos, el entrenador blanquiazul admitió que “a todo el mundo le cuesta ganar y la Deportiva está trabajando bien, pero es complicado, porque todos los equipos se están jugando mucho. Son batallas que no estamos consiguiendo ganar, pero tampoco las estamos perdiendo y tenemos que seguir trabajando para que lleguen otra vez las victorias, porque al final sumar de tres en tres es lo que te hace estar arriba“.