Bolo: “Sabía que el mes de enero iba a ser complicado”

El entrenador de la Deportiva, Jon Bolo. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, quiere que su equipo recupere “la intensidad y la identidad que nos han llevado a estar donde estamos” en el partido que este sábado le enfrenta al Guijuelo (Municipal, 18.00 horas) en una nueva jornada de Liga en Segunda División B.

El técnico vasco resumió el bache de resultados de su equipo, que suma dos derrotas consecutivas, aludiendo a que “sabía que el mes de enero iba a ser complicado por todo, por salidas y llegadas, por interés de otros equipos en nuestros jugadores, rumores… Eso pone nerviosa a la gente y la hace rendir de otra manera. No es una excusa, pero creo que en esta época no trabajas con la misma tranquilidad que el resto de la temporada”.

Además, Bolo admitió que “el planteamiento de cinco defensas” que están usando algunos rivales “nos están complicando un poco la vida y estamos trabajando para corregir esa circunstancia”. En cualquier caso, es optimista y cree que “volveremos a ser el mismo equipo, queremos recuperar esa solidez que hacía que no concediéramos oportunidades”.

Para revertir la situación, el campo del Guijuelo no parece el más apropiado: “Lo asemejo al partido contra el Inter de Madrid. Es un equipo fuerte al que es difícil ganar en casa, pero nosotros vamos a por los tres puntos y el equipo va a dar la cara seguro”.

Bolo tiene la duda de Yuri, que arrastraba molestias desde la semana previa al partido contra el Salamanca y en ese encuentro recibió un golpe en el cuádriceps que le ha impedido entrenar con normalidad esta semana: “A ver cómo llega él y otros que están tocados. Según los jugadores que tengamos optaremos por jugar de una forma u otra y vamos a intentar mejorar lo que en quince días se está poniendo en duda por dos resultados”.

Mercado de fichajes

Respecto a los movimientos en la plantilla en los últimos días, Bolo reiteró que “el día del Burgos, David Grande era cien por cien jugador de la Deportiva y el día del Salamanca también. Es el lunes cuando cambia todo el tema”. Además, estimó que “Guille Donoso ya estuvo aquí el año pasado y ayudó a conseguir el objetivo y estamos muy contentos de que esté con nosotros. Esperamos que también nos ayude a lograr la meta de este año”.

Por otro lado, se refirió al exblanquiazul Pablo Espina, que esta misma semana fichó precisamente por el Guijuelo: “No creo en revanchas ni en rencores. Le considero un gran chaval y un grandísimo jugador que por una cosa u otra aquí no cuajó. El fútbol a veces es injusto y hay que tirar adelante. No me hace falta verle jugar en Guijuelo para saber que es un gran jugador. Todos los que están aquí o han salido lo son, si no, no los habríamos fichado”.

A seis días para que se cierre el mercado de fichajes, Bolo no espera más salidas en la Deportiva salvo la de Fran Carnicer, cuya rescisión se está negociando desde principios de esta semana.