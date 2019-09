Bolo: “Se ha visto la fortaleza del grupo”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo admitió tras el partido ante el Real Oviedo que “se nos ha complicado con el gol de Ortuño, pero hemos tenido la valentía y las ganas de darle la vuelta al marcador. No nos ha afectado ese gol y hemos tenido el acierto de empatar primero y ganar después. Hemos hecho un buen partido, controlado, y tras su gol el equipo no se ha venido abajo y hemos logrado la victoria”.

Las lesiones de Luis Valcarce y Nacho Gil en la primera parte condicionaron en parte el planteamiento del entrenador, que destacó la capacidad de los suyos para sobreponerse a las adversidades: “Las lesiones son cosas que pasan en el fútbol y para las que tenemos que estar preparados. No hay que poner excusas a nada, si no hubiéramos ganado no lo habríamos hecho. Se han lesionado dos jugadores y han salido otros dos que lo han hecho muy bien. Una vez más se ha visto la fortaleza del grupo, que cuando le golpean sigue adelante”.

El técnico también valoró que la Deportiva supiera manejar el partido tras darle la vuelta al marcador: “Hemos tenido la tranquilidad después de su gol para no volvernos locos y seguir trabajando igual para aprovechar las oportunidades. Tras el empate hemos seguido igual y eso nos ha llevado a conseguir el segundo y a ganar el partido. Una vez que le das la vuelta al marcador tenemos que ocupar bien los espacios y la defensa y los medios centros tienen que estar tranquilos para que no te hagan daño. Hoy lo hemos hecho bien, salvo en el gol, y eso es lo que tenemos que hacer, buscar la portería contraria sin volverte loco y sin dejar espacios a tus espaldas”.