Bolo: “Seguimos trabajando para que los nuevos cojan los conceptos y la forma”

El entrenador de la Deportiva no dio pistas sobre el equipo que puede presentar el domingo en el Carlos Belmonte

Bolo, durante un entrenamiento de la Ponferradina en el Anexo de El Toralín / QUINITO

Jon Pérez Bolo compareció ante los medios este viernes en la previa del partido que el domingo enfrentará a la Ponferradina y al Albacete en el Carlos Belmonte (18.15 horas). El técnico blanquiazul no dio pistas sobre la convocatoria y el once que presentará en el estadio manchego, más allá de confirmar que Yac ya está inscrito en LaLiga y podrá estar en disposición de tener minutos si el entrenador así lo considera necesario.

Bolo explicó que el equipo continúa inmerso en una pretemporada dentro de la temporada: “Seguimos trabajando para que los nuevos cojan los conceptos y la forma física, valorando varias opciones para los partidos. Cada día que pasa nos sirve para mejorar en todos los aspectos e intentamos hacerlo lo más rápido posible. Estos primeros partidos sirven como pretemporada para los últimos en llegar, sin olvidar que hay puntos de por medio, pero las circunstancias son estas”.

En este sentido, el técnico vasco dio su opinión sobre el mercado abierto hasta el 5 de octubre: “Particularmente, me gustaría que el mercado se cerrara un día antes de empezar la liga para que no pueda haber cambios de jugadores hasta el mercado de invierno, pero las circunstancias que estamos viviendo hacen que sea más largo y va a haber muchos movimientos y jugadores enfrentándose a nosotros con distintas camisetas. De cara al futuro sí me gustaría que antes de empezar la competición el mercado estuviera cerrado”.

En cuanto al partido del domingo, Bolo espera un Albacete “dolido, porque en el primer partido tuvo un rival muy complicado, viene con una derrota abultada y querrá sacar los tres puntos contra nosotros para olvidar ese partido. Sabemos lo difíciles que son los partidos en el Belmonte y que vamos a tener que estar concentrados hasta el último minuto, y eso estamos intentando mejorar”.

Óscar Sielva

Jon Bolo también habló del supuesto interés del Girona por Óscar Sielva, del que aseguró que “tengo cero dudas sobre su rendimiento. Todos conocemos su profesionalidad y sabemos que va a darlo todo por la Ponferradina, y seguro que lo va a dar durante todos los años que le quedan de contrato. Rumores siempre hay y se escriben muchas cosas, pero yo no tengo constancia de que ningún club quiera a un jugador de la Ponferradina. Si así fuera, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la Deportiva y la respuestá será que hay una cláusula que tienen que hacer efectiva si quieren al jugador”.