Bolo: “Sergi Enrich está animado y con ganas de ayudar”

El técnico de la Ponferradina no valoró las críticas al fichaje del delantero vertidas por la concejala de Bienestar Social: "No me meto en el trabajo de otras personas"

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

El fichaje de Sergi Enrich protagonizó buena parte de la rueda de prensa de Jon Pérez Bolo previa al Las Palmas-Ponferradina que se juega este sábado a las 18.15 horas en el Estadio de Gran Canaria. El delantero menorquín ya entrenó este viernes con la Deportiva, aunque lo hizo de manera individualizada y acompañado por los preparadores físicos del equipo, por lo que de momento habrá que esperar para su debut con la camiseta blanquiazul.

Bolo afirmó que Sergi Enrich “está con muchas ganas y ánimos para acoplarse rápido al equipo y ayudar a conseguir los objetivos. Habrá que tener paciencia, porque no tiene el ritmo de competición del resto, pero no nos ponemos plazos, iremos viendo sus sensaciones e intentaremos organizar algún partido amistoso entre semana para que vaya cogiendo ritmo, algo que también les vendrá bien a Paul Anton y Cristian”.

El técnico valoró el fichaje del delantero asegurando que “sabemos lo que nos puede dar Sergi, viene de jugar muchos años en Primera División y también conoce la Segunda, porque ha ido creciendo desde abajo. Su llegada no condicionará nuestro juego, es más que un rematador. Si está aquí es porque está convencido del paso que ha dado, hemos hablado mucho con él y los dos hemos sido francos. Es muy importante contar con un jugador como él”.

Por otro lado, Bolo no quiso entrar en las críticas vertidas por la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, así como por el alcalde, Olegario Ramón y por asociaciones feministas respecto al fichaje de Sergi Enrich: “Cada uno nos tenemos que dedicar a lo nuestro. Ya he dicho muchas veces aquí que del pasado sólo se puede aprender para no repetir los errores. No me meto en el trabajo de los demás”.

Las Palmas, territorio vedado

En cuanto al partido del sábado ante Las Palmas, la Ponferradina visita un territorio vedado hasta la fecha: en los siete partidos disputados ante el equipo amarillo en el Estadio de Gran Canaria, los blanquiazules sólo han sumado un punto, pero la estadística no le preocupa a Jon Bolo: “Vamos con mucha ilusión y ganas a un campo complicado y que históricamente no se nos ha dado bien. Intentaremos ponerle las cosas difíciles a Las Palmas para sumar los tres puntos y seguir donde estamos. Todas las semanas digo lo mismo, pero si no hacemos las cosas muy bien será difícil lograr el objetivo”.

El entrenador de la Deportiva descartó a Paul Anton para este partido, aunque adelantó que su intención es que el próximo lunes comience a trabajar con el resto del grupo y podría entrar en la convocatoria para recibir al Valladolid. Tampoco Sergi Enrich estará en la expedición que parte en la tarde del viernes hacia Las Palmas desde el aeropuerto de Vigo.