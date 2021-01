Bolo: “Si el equipo da la cara como hoy, yo estaré contento”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de La Romareda / EBD

Jon Pérez Bolo se fue de La Romareda con mal sabor de boca tras la derrota por la mínima de la Ponferradina ante el Zaragoza: “Perder nunca nos gusta. Hemos intentado hacer las cosas bien y generar ocasiones de gol. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero aún así en esta categoría es difícil sacar los puntos adelante. Me voy orgulloso del trabajo del equipo, pero tristes por el resultado”.

Bolo reconoció que “el penalti es muy claro, porque no se puede defender así, pero en el fútbol se vive de los errores y el Zaragoza ha conseguido el resultado por un gol nuestro. Quiero ver la jugada repetida del gol anulado a Romera para ver si es falta. El árbitro pita enseguida y yo creo que en esas jugadas hay que dejar seguir y luego ver lo que pasa, pero no creo que hayamos perdido por esas jugadas, aunque sean bastante determinantes. Hemos hecho un gran trabajo pero no nos ha servido para puntuar”.

El técnico adelantó que la lesión de Iván Rodríguez puede dejarle fuera de juego varias semanas: “Estamos teniendo mala suerte en ese aspecto y muchas bajas en defensa, pero hay que seguir. Si el equipo responde dando la cara como hoy aquí, yo estaré contento. Todos cometemos errores, pero mientras tengan esta actitud no les voy a poner ni un pero”.

Por último, Bolo reveló que “esta mañana me han comunicado que Moussa no viajaba y ya veremos a qué club decide irse”, ya que el extremo cuenta con ofertas del Racing de Santander y el Córdoba.