Bolo: “Si queremos aspirar a algo bonito, lo primero es ganar al Extremadura”

El técnico de la Deportiva sólo tiene la baja de Maxi Villa y no descarta repetir once por tercera jornada consecutiva

Jon Pérez Bolo / QUINITO

Jon Pérez Bolo habló este viernes sobre el partido que el domingo medirá a la Deportiva ante un rival directo por la permanencia como es el Extremadura (El Toralín, 18.15 horas). El técnico blanquiazul tiene disponible a toda la plantilla excepto Maxi Villa, que sufrió un esguince en el entrenamiento del miércoles, y no descarta repetir once por tercera jornada consecutiva.





Ante la posibilidad de dejar a su rival del domingo a 13 puntos, Bolo aseguró que “sólo me fijo en ganar al Extremadura para ganar tres puntos y seguir en una situación cómoda. Lo que queda va a ser difícil ganemos, empatemos o perdamos, aunque es cierto que podemos dejar al Extremadura a muchos puntos, pero hay más equipos”.

Fiel a su estilo, el entrenador no quiso hacer cuentas de lo que puede pasar en el último tramo de la competición, aunque sí aseguró que “si queremos aspirar a algo bonito, lo primero es ganar al Extremadura. Queda poco y todo el mundo quiere estar lo mejor situado para no pasar apuros y engancharse arriba, pero mirar a lo que va a pasar dentro de quince días no nos lleva a ningún lado”.

Respecto al equipo de Almendralejo, Bolo reconoció que “no sé lo que le ha podido pasar al Extremadura. Han hecho buenos partidos, pero no han conseguido sacar adelante los resultados. Yo tengo clarísimo que vamos a tener enfrente un buen equipo, que no está pasando por una buena racha pero nos va a poner las cosas difíciles. El domingo tenemos que salir igual que contra el Huesca, el Almería o el Rayo. Tenemos que ser igual de intensos y solidarios independientemente de quién esté enfrente”.

Límite salarial

LaLiga actualizó esta semana los límites de gasto de los equipos, una lista que cierra la Ponferradina con 4,2 millones de techo salarial. Esta circunstancia no le quita el sueño al entrenador blanquiazul: “Eso me da igual. Hemos demostrado que competimos bien, que somos un buen equipo y que tenemos grandísimos jugadores. A todos nos gustaría ganar más, pero eso no es determinante en el fútbol, hay otros factores que hacen que el fútbol sea tan bonito. Si haces las cosas bien puedes sacar resultados aún siendo humildes. Ese es nuestro camino, saber de dónde venimos y quiénes somos. A ilusión no nos puede ganar nadie y eso es lo que nos ha traído al fútbol profesional”.