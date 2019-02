Bolo: “Si vamos a la guerra, tenemos que ir juntos”

Jon Pérez Bolo se fue enfadado por el partido de los suyos ante el Coruxo / QUINITO

Jon Pérez Bolo estaba visiblemente enfadado por el resultado y el partido obtenido ante el Coruxo en El Toralín. El técnico deportivista afirmó que “viendo el partido, quizás haya que dar por bueno el empate porque hemos desaparecido del campo después de su gol. Ellos han estado muy bien y nos han dominado hasta el final”.

Bolo analizó esa desaparición de su equipo en la falta de unidad en la presión: “Hemos corrido mucho, pero tarde y mal. Si no corremos y presionamos todos a la vez corres el riesgo de que pase lo que ha pasado. Si vamos a la guerra tenemos que ir juntos, el balón se recupera siendo un equipo”.

El vasco no dudó al ponerse a sí mismo como “el primer culpable de que el equipo haya estado mal”, y aseguró que “estamos en una situación para gente valiente, y yo me considero valiente y a mis jugadores también. Estamos fuera del playoff por primera vez y esto sólo podemos cambiarlo nosotros trabajando y volviendo a ser el equipo que fuimos y que no hemos encontrado en 2019. Estoy preocupado y soy el primer responsable. Tengo que darle muchas vueltas para cambar la situación y sé que mis jugadores me van a ayudar a hacerlo”.

Por último, ante los pitos del público durante el partido y al final del mismo, Bolo reiteró que “puedo entenderlos, aunque no lo comparta. Si el equipo no transmite, es normal que estén tristes. Cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes la gente se pone nerviosa y no comparte lo que ve, así es la vida. Lo que quiero es cambiar esos silbidos por aplausos y por trabajo y valentía no va a quedar. Seguro que al final la gente estará contenta”.