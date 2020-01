Bolo: “Si volvemos a jugar la primera parte diez veces, el resultado no puede ser nunca 2-0”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, analizó la derrota de su equipo ante el Alcorcón señalando que “el Alcorcón se vino arriba con su primer gol después de estar sufriendo toda la primera parte. No pudimos aprovechar las ocasiones e incluso después del 2-0 tuvimos una para marcar justo antes del descanso. En el descanso hablamos de que teníamos que seguir igual y marcar para que les entraran las dudas, pero el escenario era totalmente diferente. No lo logramos y con el tercero ya era prácticamente imposible“.





Bolo aseguró que “los dos primeros goles son dos golazos. Igual ahora los veo en la tele y cambio de parecer, pero para mí son aciertos del Alcorcón. El tercero sí es fallo nuestro porque Russo se confunde queriendo ir con todo arriba y perdemos el balón dando lugar a un contraataque del rival”.

En cuanto a la racha del mes de enero, con sólo dos puntos sobre doce posibles, el técnico afirmó que “sabemos que no hemos ganado todavía. Tenemos que trabajar más, sacar las cosas positivas y ver por qué no hemos ganado para paliar esos defectos y que vuelvan las victorias. Hoy si volvemos a jugar la primera parte diez veces, el resultado no puede ser nunca 2-0, pero el fútbol tiene estas cosas. Nosotros tuvimos el dominio y las ocasiones y no marcamos. Hay que aprovechar esas oportunidades”.