Bolo: “Siempre que creamos, vamos a conseguir cosas importantes”

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, se mostró muy satisfecho por el partido y la victoria ante el Huesca, que puso fin a la mala racha de los blanquiazules: “Estoy muy contento, sobre todo por los tres puntos y por el equipo, que ha hecho un esfuerzo increíble. Han creído en lo que trabajamos durante la semana y hay que agradecerles la victoria a ellos. Siempre que creamos, vamos a conseguir cosas importantes. Necesitábamos esta victoria para olvidarnos del mes de enero tan malo que hemos tenido”.





Bolo destacó a los dos protagonistas del choque, Yuri e Ivi, que con sus goles doblegaron al Huesca: “Han sido dos golazos espectaculares de Ivi y Yuri y me alegro por ellos. Yuri no va a dejar de marcar hasta que se retire. Para Ivi no es fácil llegar a un sitio nuevo y adaptarse como lo ha hecho, está demostrando lo gran jugador que es. Lo sabíamos y sólo era cuestión de confiar en él”.

El técnico reconoció que la efectividad arriba de su equipo facilitó las cosas en este partido: “El otro día en Alcorcón no tuvimos la suerte de meterlas y hoy sí. Ha sido un partido muy serio de todo el equipo, sabíamos que teníamos un gran rival enfrente y era difícil, pero el equipo lo ha hecho muy bien y ahora estamos disfrutando de esta victoria”.