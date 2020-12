Bolo: “Tenemos 30 puntazos, pero queda mucho por delante”

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín / EBD

Jon Pérez Bolo no podía ocultar su felicidad por la victoria ante el Real Oviedo que permite a la Ponferradina finalizar el 2020 con “30 puntazos”, como los definió el entrenador, que no obstante recordó que “queda mucho por delante y todavía no hemos hecho nada”.

Bolo valoró la capacidad de su equipo para reponerse tras las dos derrotas seguidas ante el Lugo y el Portugalete ganando al Oviedo: “Hemos hecho un partido muy serio ante un rival que venía de una muy buena racha y al que no le hemos dejado generar peligro salvo los primeros quince minutos. Hemos competido como tenemos que hacer en todos los partidos y nos vamos de vacaciones contentos”.

El técnico incidió en que el equipo ha evolucionado mucho en el aspecto psicológico esta temporada: “Llevábamos tiempo trabajando la cabeza cuando las situaciones de partido son adversas, porque El Toralín sin gente no es El Toralín y el equipo decaía al no tener a su afición detrás. Hemos dado un paso adelante gigantesco en esas situaciones y el equipo sabe sufrir y no se viene abajo cuando recibe un golpe, aunque seguimos esperando a la afición con los brazos abiertos”.

Tras lograr la permanencia en la pasada temporada y tener al equipo peleando por el playoff en esta, Bolo insistió en que “estamos muy contentos, pero todo eso ya es pasado. Ahora nos vamos de vacaciones y a por el 2021, a intentar superar nuestros números partido a partido y con los pies en el suelo”.